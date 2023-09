Giappone: crescita Pil secondo trimestre rivista al ribasso al 4,8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese non esclude alcuna possibilità in risposta ad azioni speculative ai danni dello yen, inclusi interventi diretti sul mercato delle valute. Lo ha dichiarato questa settimana il viceministro delle Finanze per gli affari economici giapponese, Masato Kanda, in un contesto di forte debolezza dello yen che sta alimentando il timore di una corsa alle vendite. Kanda ha tenuto una conferenza stampa dopo che lo yen ha infranto la barriera di 147 sul dollaro, avvicinandosi al cambio di 148 per la prima volta dall'inizio dell'anno. "Se i movimenti speculativi proseguiranno non escluderemo alcuna opzione", ha detto il funzionario. "Inutile dire che è importante che le valute riflettano i fondamentali sottostanti". Negli ultimi giorni il dollaro ha guadagnato terreno per effetto delle aspettative su un possibile ulteriore aumento dei tassi di riferimento da parte della Federal Reserve, a fronte di un tasso di inflazione ancora elevato. La Banca del Giappone, invece, sembra determinata a proseguire la propria politica espansiva di stimolo della domanda, nonostante la terza economia mondiale inizi ad accusare l'aumento dei prezzi al consumo. (segue) (Git)