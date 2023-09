Usa: deputato repubblicano Comer, abbiamo i voti per l'impeachment di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della commissione per la Supervisione della Camera, James Comer, si è detto convinto che i Repubblicani dispongano dei voti sufficienti per avviare una procedura di impeachment a carico del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Sono convinto che disponiamo dei voti per avviare la procedura di impeachment", ha detto il deputato repubblicano nel corso di una intervista all'emittente televisiva di orientamento conservatore "Newsmax". Secondo Comer, le ultime email che la commissione di Supervisione ha ottenuto dagli Archivi nazionali basterebbero a dimostrare il coinvolgimento diretto del presidente negli affari di dubbia liceità del figlio, sin dai tempi in cui l'attuale inquilino della Casa Bianca serviva come vicepresidente nell'amministrazione di Barack Obama. Le nuove evidenze avrebbero convinto anche diversi tra i repubblicani più esitanti: "Penso sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per alcuni repubblicani che erano un po' nervosi all'idea di imboccare la strada dell'impeachment", ha dichiarato Comer. Il deputato, che negli ultimi anni ha supervisionato indagini parlamentari sulle presunte attività di traffico di influenze del presidente e del figlio Hunter Biden, nonché sul presunto utilizzo politico del Federal Bureau of Investigation (Fbi), è tra i più convinti sostenitori della messa in stato d'accusa del presidente: una posizione che però suscita perplessità tra diversi esponenti repubblicani, e che trova del tutto contrario il leader della minoranza repubblicana al Senato Mitch McConnell. (Was)