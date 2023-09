Usa: produttore chip cinese Smic rischia sanzioni dopo il successo del nuovo smartphone Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il titolo azionario del produttore di chip a contratto cinese Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic) ha registrato una brusca flessione ieri, in risposta alla richiesta rivolta da due deputati statunitensi alla Casa Bianca di imporre ulteriori restrizioni all'export verso l'azienda. I guai dell'azienda con sede a Shanghai derivano paradossalmente da un recente successo di alto profilo dell'azienda: sarebbero infatti prodotti da Smic i microchip avanzati installati sul nuovo smartphone 5G Mate 60 Pro di Huawei, colosso cinese dell'elettronica delle comunicazioni sottoposto a pesanti restrizioni tecnologiche da Washington, e costretto a sviluppare sistemi di telefonia mobile affidandosi quasi interamente al know-how cinese. Il lancio del Mate 60 Pro, avvenuto la scorsa settimana, ha colto alla sprovvista gli esperti del settore, che non si spiegano come Smic sia in grado di produrre semiconduttori del livello esibito dal nuovo smartphone. TechInsights, una organizzazione di ricerca specializzata in semiconduttori con sede in Canada, ha rivelato infatti che il nuovo apparecchio di punta di Huawei contiene un nuovo processore con tecnologia a 7 nanometri, il 5G Kirin 9000s, che Smic avrebbe sviluppato appositamente per Huawei.