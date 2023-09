Usa: produttore chip cinese Smic rischia sanzioni dopo il successo del nuovo smartphone Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'architettura a 7 nanometri non rappresenta esattamente l'avanguardia dell'industria dei semiconduttori a livello globale, ma costituirebbe comunque una pietra miliare per l'industria cinese emergente dei microchip, la cui rapida ascesa è ostacolata da una serie di sanzioni e restrizioni all'export varate dagli Stati Uniti e da alleati cruciali come Giappone e Paesi Bassi, leader mondiali dei macchinari per la litografia. I media statunitensi hanno riferito mercoledì che il deputato statunitense Mike Gallagher, presidente del Comitato speciale della Camera dei rappresentanti Usa sulla Cina, ha chiesto al dipartimento del Commercio di vietare tutte le esportazioni tecnologiche verso Huawei e Smic. Gallagher ha anche ipotizzato che il balzo tecnologico compiuto dal produttore di chip cinese sia frutto di una violazione delle sanzioni di Washington, e che il nuovo chip a 7 nanometri non possa essere stato prodotto senza l'impiego di tecnologie statunitensi. Le dichiarazioni del deputato hanno fatto precipitare le azioni di Smic, che ieri hanno ceduto l'8,3 per cento sulla borsa di Shanghai e il 7,6 per cento ad Hong Kong. (Was)