Medio Oriente: Cooperazione islamica condanna ambasciata Papua Nuova Guinea a Gerusalemme

- L’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) ha condannato la decisione della Papua Nuova Guinea di aprire una propria ambasciata a Gerusalemme. Lo si apprende da un comunicato stampa dell’Oci, citato dall’agenzia di stampa palestinese “Quds Press”. L’organizzazione, infatti, ha sottolineato che “questa misura è illegale e costituisce una violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare della numero 478 del Consiglio di sicurezza, che esorta i Paesi che hanno aperto rappresentanze diplomatiche a Gerusalemme a chiuderle. Nel comunicato, quindi, si fa appello alla Papua Nuova Guinea a rivedere la propria decisione e a impegnarsi a sostegno degli sforzi della comunità internazionale per una pace giusta e globale in Medio Oriente, sulla base del diritto internazionale e dell’iniziativa negoziale araba. (Res)