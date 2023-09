Roma: candele e scarpe rosse, in centinaia a fiaccolata per infermiera uccisa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me - ha aggiunto - non ha mai menzionato la sua vita privata, noi abbiamo un codice d'onore che non ci chiediamo nulla, ci guardiamo, sappiamo che qualcosa non va. Lei sapeva che se aveva bisogno noi c'eravamo, ma non ci ha mai detto nulla, nessuno avrebbe mai pensato una cosa del genere, nemmeno lei", ha concluso. Nel frattempo, resta in carcere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine fermato con l'accusa di aver ucciso a coltellate Rossella Nappini. Il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha convalidato il fermo del presunto assassino. Dopo l'interrogatorio di garanzia nel carcere romano Regina Coeli, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. (Rer)