Brasile: Nestlé acquista società di dolciumi Kopenhagen e Brasil Cacau

- La multinazionale svizzera Nestlé ha concluso un accordo per l'acquisto di due società brasiliane di dolciumi, Kopenhagen e Brasil Cacau, entrambe controllate del gruppo Crm. Per essere concluso definitivamente, l'accordo dovrà essere approvato dal Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), l'Antitrust brasiliano. Il valore della trattativa non è stato reso noto, tuttavia, secondo il settimanale "Veja" dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,5 miliardi di real (850 milioni di euro). Com l'acquisizione di Kopenhagen e Brasil Cacau, tra i più famosi produttori di cioccolato nel Paese, la Nestlé controllerà la rete di oltre 800 punti vendita in tutto il Paese. La compagnia svizzera ha anche annunciato un piano di investimenti in Brasile da circa 2,7 miliardi di real (505 milioni di euro) per espandere gli stabilimenti produttivi di biscotti e cioccolato.(Brb)