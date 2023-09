Governo: Malan (Fd'I), decreti per contrasto criminalità e delinquenza minorile insieme a sviluppo Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le importanti azioni interforze svolte in mattinata nelle zone difficili come Caivano, Tor Bella Monaca e i Quartieri spagnoli vanno in parallelo con le misure approvate oggi dal Consiglio dei ministri contro la criminalità organizzata e la delinquenza minorile e insieme a quelle a favore dello sviluppo del Sud che passa attraverso il ripristino della legalità". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, commentando ai tg i provvedimenti varati oggi dal Consiglio dei ministri. (Rin)