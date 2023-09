Cile: Boric ed ex presidenti firmano compremesso di Santiago per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno Gabriel Boric e gli ex presidenti Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Sebastian Pinera e Michelle Bachelet hanno firmato il compromesso di Santiago "Per la democrazia, sempre". Lo riferisce una nota del governo cileno, che ha pubblicato il documento. Il compromesso è stato pubblicato nel quadro del cinquantesimo anniversario del colpo di stato dell'11 settembre 1973 contro il presidente socialista Salvador Allende da parte di militari comandati da Augusto Pinochet. Il testo assicura che "nel cinquantesimo anniversario del violento crollo della democrazia in Cile, che è costato la vita, la dignità e la libertà di tante persone, cilene e di altri Paesi, vogliamo, al di là delle nostre legittime differenze, impegnarci insieme". (segue) (Abu)