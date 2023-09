Giappone: crescita Pil secondo trimestre rivista al ribasso al 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone ha conseguito una crescita annua destagionalizzata del 4,8 per cento nel secondo trimestre di quest'anno. Lo ha reso noto oggi l'ufficio di gabinetto del governo giapponese, che ha rivisto significativamente al ribasso il dato preliminare del 6 per cento per effetto della debolezza della spesa in conto capitale e dei consumi. Il prodotto interno lordo reale è aumentato dell'1,2 per cento rispetto al trimestre gennaio-marzo, meno dell'1,5 per cento previsto in precedenza. La terza economia mondiale è cresciuta per tre trimestri consecutivi, ma gli analisti avvertono che lo stato dell'economia è peggiore di quanto traspaia dagli indicatori a causa della debolezza della domanda interna, cui contribuisce il progressivo aumento dell'inflazione. (segue) (Git)