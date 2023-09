Ucraina: da Usa nuovi aiuti militari per 600 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. In una nota, il Pentagono ha aggiunto che le forniture hanno un valore di 600 milioni di dollari. Il pacchetto include componenti per i sistemi di difesa aerea; nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars; proiettili di artiglieria da 105 millimetri; dispositivi per la guerra elettronica; esplosivi per la rimozione di ostacoli sul campo; e attrezzature per lo sminamento. (Was)