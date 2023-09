Roma: candele e scarpe rosse, in centinaia a fiaccolata per infermiera uccisa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli interventi istituzionali, è partito un corteo diretto verso la casa di via Giuseppe Allievo. Decine di persone, dopo essere partite dall'ospedale San Filippo Neri, si sono fermate con la candela accesa davanti al palazzo dove la vittima viveva con la madre e i figli e dove è stata ritrovata senza vita. Alcune persone hanno gridato il nome di Rossella, a cui è seguito un lungo applauso. "Io la conoscevo perché eravamo colleghe per parecchi anni, ne ho un bellissimo ricordo", ha commentato una signora presente alla fiaccolata organizzata questa sera. "La conoscevamo tutti - ha aggiunto - aveva una grande carica di umanità. Era una bravissima infermiera". "Il ricordo che ho è quello di una donna energica, forte, generosa, che nonostante la vita le abbia presentato tanti bastoni tra le ruote e la resa fragile, nonostante la sua fragilità ha continuato tante donazioni ai centri anti violenza, ad aiutare colleghe in difficoltà economiche", ha commentato una collega e amica della vittima. Ricordo la generosità di Rossella, la voglia di essere professionista, di voler aiutare e non me lo scorderò mai", ha affermato un'altra collega di Rossella. (segue) (Rer)