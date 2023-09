Usa: ex consigliere di Trump colpevole di oltraggio al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peter Navarro, ex consigliere della Casa Bianca durante l’amministrazione Trump, è stato giudicato colpevole di oltraggio al Congresso, dopo che non ha dato riscontro ad un mandato di comparizione emesso nei suoi confronti, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio. Il verdetto è stato annunciato dalla giuria dopo una deliberazione di quattro ore. Navarro è stato riconosciuto colpevole di due capi di imputazione, per aver rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta sul 6 gennaio e consegnare i documenti richiesti dai parlamentari. “Quest’uomo pensa di essere al di sopra della legge, ma nessuno lo è in questo Paese”, ha affermato in aula il procuratore John Crabb. (Was)