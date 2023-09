Caivano: Meloni lancia la sfida alla criminalità minorile, "Lo Stato ci mette la faccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato ci mette la faccia". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, difende il decreto 'Caivano' contro la criminalità giovanile, approvato oggi dal Consiglio dei ministri: “Ci sono diversi territori che versano nelle condizioni di quella città: ne abbiamo preso uno per dimostrare che le cose possono cambiare davvero". L'obiettivo è contrastare un fenomeno, quello della criminalità giovanile, "che si espande a macchia d'olio". Nessuna intenzione di "mandare in galera i dodicenni" né di "approvare norme repressive", spiega la premier. Lo scopo è quello di mettere in campo "tutte le risorse necessarie che servono per affrontare questa sfida secondo una logica preventiva".A imporre una stretta sui minori che delinquono, dice il presidente del Consiglio, non ci sono solo i casi di Caivano e Palermo ma anche la vicenda di Giovanbattista Cutolo, giovane musicista ucciso a Napoli: "Una ferita aperta per l’Italia intera”. Meloni nega di aver pensato di abbassare l'età di imputabilità del minore: "Un tema che non è stato mai posto da nessuno". Rivendica, invece, l'introduzione nel decreto di una pena detentiva per i genitori che non mandano i figli a scuola: "Bisogna contrastare la dispersione scolastica". Poi non evita la domanda sul compagno, Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, criticato per una frase proprio riguardante le violenze sessuali - 'se non ti ubriachi, il lupo lo eviti' - : "Giambruno - spiega Meloni - ha detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella che è stata interpretata: in quelle parole leggo ‘occhi aperti e testa sulle spalle’, perché gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia”.Il presidente del Consiglio rivendica di aver posto all'ordine del giorno in Consiglio dei ministri le principali sfide che deve affrontare il sistema Paese. Dall'emergenza migranti dove la premier si dice soddisfatta dei "45 milioni stanziati oggi per l'isola di Lampedusa, che più di tutte ha pagato l’emergenza dei flussi migratori illegali" sino alla creazione di una zona economica speciale unica, che coinvolge tutte le regioni del Sud Italia. "Una grande vittoria ed una grande opportunità”, dice.Meloni afferma che "non la preoccupa la dialettica interna alla maggioranza" né "il confronto pre-elettorale in vista delle Europee". Occorre semmai trovare la quadra nella prossima legge di Bilancio, vero banco di prova dell'esecutivo: "Serve evitare la dispersione di denaro in piccoli progetti e concentrare le risorse sui grandi provvedimenti". Nel Mezzogiorno italiano , aggiunge, "è necessario riorganizzare il Fondo di sviluppo e coesione, istituire gli accordi di coesione per realizzare un’alleanza fra i vari livelli istituzionali e spendere le risorse non solo bene ma in tempi certi". Il presidente del Consiglio si mostra fiducioso che su questi temi non ci saranno litigi nel governo: "Con la maggioranza siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda".Sempre in campo economico, sostiene di non provare alcuna nostalgia per il Superbonus, "un'eredità pesante per i conti pubblici, con una stima che supera i 100 miliardi di euro". Ma neanche per le politiche di austerità. "Reintrodurre i parametri del patto di stabilità pre-Covid produrrebbe una contrazione delle economie che sono in sofferenza, e non solo quella italiana, molto importante", afferma Meloni. La linea da seguire è liberare risorse per "salari, pensioni, sanità e famiglie”. Lo Stato, conclude il presidente del Consiglio, non deve arretrare ma deve avere il coraggio di "mettere la faccia anche e soprattutto su questioni difficili che riguardano il Paese". A questo proposito, non manca un riferimento al commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, per le critiche mosse ad alcuni aspetti della politica economica italiana: "Sarei più contenta se avesse più riguardo verso la nazione che rappresenta", dice Meloni. (Rin)