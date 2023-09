Roma: candele e scarpe rosse, in centinaia a fiaccolata per infermiera uccisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Candele, fiori e scarpe rosse per l'ultimo saluto e tanta commozione. In centinaia hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare Rossella Nappini, l'infermiera di 52 anni uccisa a coltellate lo scorso lunedì in zona Trionfale, a Roma. Scarpe, rose e sciarpe rosse sono state riposte davanti alle scale dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. Intorno, centinaia di persone che portano candele e si sono disegnate un segno rosso sulla guancia, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Nel corso della fiaccolata, è stata dedicata una panchina rossa alla vittima uccisa nella casa di via Giuseppe Allievo, dove viveva con la madre e i figli. (segue) (Rer)