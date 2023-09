Cnel: Brunetta, soddisfazione per adozione decreto nomina 48 rappresentanti categorie produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Esprimo grande soddisfazione nell'apprendere che il Consiglio dei ministri ha proceduto all'adozione del decreto di nomina dei 48 rappresentanti delle categorie produttive nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". Lo ha dichiarato il presidente del Cnel, Renato Brunetta, in merito al provvedimento assunto oggi in Consiglio dei ministri, che completa la composizione dell'XI Consiliatura dell'organo istituito in attuazione dell'art. 99 della Costituzione. Alla nomina del presidente, avvenuta lo scorso 21 aprile, erano già seguite nei mesi scorsi quelle di competenza del Presidente della Repubblica e dello stesso presidente del Consiglio dei Ministri, relative rispettivamente a 8 e 2 esperti in materia economica, sociale e giuridica, nonché quella dei 6 rappresentanti del terzo settore, designati dal Consiglio nazionale del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017. Gli ulteriori passaggi procedurali e amministrativi che dovranno condurre, auspicabilmente già nel mese di settembre, al formale insediamento dei 64 componenti dell'Assemblea del Cnel, prevedono ora l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, la sua registrazione presso la Corte dei Conti e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. "Una volta espletate le ultime procedure previste – ha concluso il presidente Brunetta – provvederò, così come stabilito dalla legge 936/1986, a fissare quanto prima la riunione inaugurale della XI Consiliatura". (Com)