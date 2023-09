Brasile: governo invia antenne satellitari per stabilire comunicazioni a Rio Grande do Sul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha inviato 13 antenne satellitari mobili per ristabilire le comunicazioni nello stato di Rio Grande do Sul, colpito da un ciclone extratropicale che ha causato in tutto almeno 40 vittime nel sud del Paese. Lo riferisce il ministero delle comunicazioni, evidenziando che l'equipaggiamento è arrivato a Canoas nel pomeriggio di oggi, trasportato con aerei dell'aeronautica militare brasiliana (Fab).Ciascuna antenna garantisce l'accesso a Internet ad una velocità di 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload. I tecnici di Telebras e Viasat incaricati di mettere in funzione le apparecchiature contano sul supporto dei Vigili del Fuoco che trasporteranno le antenne al centro di comando della Protezione Civile dello Stato. (segue) (Brb)