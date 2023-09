Ue: Von der Leyen, a fianco dei Paesi colpiti dalla alluvioni, siamo in contatto con autorità greche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è al fianco delle persone colpite dalle devastanti inondazioni in Grecia, Bulgaria e Turchia. È quanto si legge in un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Siamo pronti ad attivare il nostro meccanismo di protezione civile dell'Ue. Ho comunicato al premier Kyriakos Mitsotakis la nostra forte solidarietà europea. Siamo in contatto con le autorità greche per mobilitare il sostegno", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)