- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è ancora negativo al Covid-19, dopo il contagio della moglie Jill. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Biden si è sottoposto quotidianamente al tampone dopo il contagio della moglie, in vista del viaggio in India per il summit dei leader del G20. (Was)