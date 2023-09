Governo: Cdm esamina 28 leggi regionali, ne impugna una (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm ha deciso poi di non impugnare: la legge della Regione Campania n. 15 del 18/07/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 e Variazione di bilancio della Regione Campania”; la legge della Regione Campania n. 18 del 18/07/2023, recante “Adeguamento della indennità di residenza, in favore dei farmacisti rurali. Legge 8 marzo 1968, n. 221”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 18/07/2023, recante “Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”“; la legge della Regione Piemonte n. 13 del 19/07/2023, recante “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”; la legge della Regione Basilicata n. 17 del 16/07/2023, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 del Parco Naturale Regionale del Vulture”; la legge della Regione Basilicata n. 18 del 16/07/2023, recante “Modifiche all’art. 64 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 - Trasformazione della Fondazione regionale “Lucana Film Commission” in Fondazione regionale “Lucana Film and Game Commission”“; la legge della Regione Basilicata n. 19 del 16/07/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”; la legge della Regione Marche n. 11 del 20/07/2023, recante “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi”; la legge della Regione Marche n. 12 del 20/07/2023, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; la legge della Regione Valle Aosta n. 9 del 17/07/2023, recante “Disposizioni urgenti per l’efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22”; la legge della Regione Toscana n. 28 del 19/07/2023, recante “Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013”; la legge della Regione Basilicata n. 21 del 28/07/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”; la legge della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 28/07/2023, recante “Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2022”; la legge della Regione Emilia-Romagna n. 11del 28/07/2023, recante “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025”. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Rin)