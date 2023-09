Caivano: Salvini, decreto adottato oggi “necessario”, serve presenza dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Caivano approvato oggi dal Consiglio dei ministri era “assolutamente necessario”: “Se non ci arrivano le famiglie o la scuola, deve arrivarci lo Stato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Dritto e Rovescio”, su Rete 4. “Un quindicenne di oggi vive in un altro modo e se vai in giro armato di pistola, rapini o spacci, devi essere punito come tutti gli altri”, ha detto Salvini. “Sarebbe anche utile pensare a reintrodurre una forma di servizio civile e militare universale”, ha aggiunto. “Non mandiamo in galera i bambini di 11 anni, ma se a 15 anni aggredisci ne paghi le conseguenze come tutti gli altri”, ha affermato Salvini. (Rin)