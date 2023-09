Legge Bilancio: Salvini, da luglio taglio tasse aiuta lavoratori e pensionati, obiettivo conferma nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Grazie alla decisione del governo di tagliare le tasse a lavoratori e pensionati già da luglio si riscontrano degli aumenti per quanto riguarda i soldi erogati: porteremo avanti questa misura anche nella legge di bilancio per il 2024. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Dritto e Rovescio”, su Rete 4. “L'impegno nella legge di bilancio che stiamo preparando è confermare tale impegno andando a chiedere un po' di soldi alle banche che stanno guadagnando decine di miliardi di euro senza aumentare i soldi che danno a chi ha del denaro sul conto corrente”, ha detto. “Preferisco che i banchieri a fine anno guadagnino un po' di meno e che lavoratori e pensionati abbiano delle buste paga un po' più pesanti. Lo abbiamo fatto per quest'anno e l'obiettivo è farlo anche l'anno prossimo”, ha concluso Salvini. (Rin)