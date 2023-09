Libia: inviato Onu incontra governatore Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdullah Batili, ha discusso con il governatore della Banca centrale libica il sostegno della missione agli sforzi per unificare l’istituto finanziario. Nel corso dell’incontro sono stati anche discussi gli sforzi compiuti dalla Banca Centrale della Libia per migliorare il livello di trasparenza e divulgazione della spesa e delle entrate pubbliche e il ruolo della Banca Centrale nel mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria del paese.(Lit)