Roma: la Regione Lazio presente alla fiaccolata per Rossella Nappini (3)

- "È doveroso esserci e stringersi tutti insieme per dare un segnale tangibile di partecipazione e di impegno istituzionale perché questi terribili eventi non si verifichino più. Dobbiamo lavorare per proteggere le donne dalla violenza. Intano, proprio oggi, l'aula della Camera ha approvato in via definitiva – con 200 voti favorevoli, 61 astenuti e nessun contrario – la proposta di legge C. 1135, già approvata dal Senato, per la prevenzione della violenza di genere. Si tratta di un provvedimento in materia di poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del Codice di procedura penale e in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere", ha concluso Roberta Angelilli. (Com)