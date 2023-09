Siria: scontri a Deir ez Zor, Forze democratiche si impegnano a soddisfare richieste tribù arabe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazloum Abdi, il comandante delle Forze democratiche siriane (Fds, coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti) si è impegnato a soddisfare le richieste avanzate dalle tribù arabe nella Siria orientale dopo diversi giorni di scontri. È quanto emerso in alcune dichiarazioni di Abdi diffuse dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. In questa occasione Abdi si è impegnato a correggere gli “errori” che, secondo lui, sono stati commessi nell’amministrazione della regione, con lo scopo di fermare gli scontri che da giorni interessano la regione. Abdi si è impegnato a ospitare un incontro con importanti esponenti delle tribù arabe e altri rappresentanti di Deir ez Zor per affrontare diverse questioni legate all’istruzione, all’economia e alla sicurezza della regione e ha parlato di uno “squilibrio” nella rappresentanza delle varie tribù nei consigli locali. Dall’inizio degli scontri (esplosi il 27 agosto, dopo l’arresto da parte delle Fds di Ahmed al Khabil, noto anche come Abu Khawla, capo del Consiglio militare di Deir ez Zor) il bilancio è di oltre 90 morti, di cui 57 combattenti delle milizie tribali arabe, 24 tra le fila delle Forze democratiche siriane e nove civili (tra i quali cinque bambini e due donne).(Res)