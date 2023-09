Ue: Cdm approva cinque decreti legislativi di attuazione di norme europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e dei ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione di norme europee. Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con l’indicazione dei ministri proponenti: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (Ue) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19 (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro dell’economia e delle finanze): Il provvedimento adegua la disciplina delle cartolarizzazioni sintetiche a quanto già previsto per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, secondo quanto previsto dal Testo unico delle finanze. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (Ue) n. 648/2012, (Ue) n. 600/2014, (Ue) n. 806/2014 e (Ue) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2007/36/Ce, 2014/59/UE e (Ue) 2017/1132 (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro dell’economia e delle finanze): Il decreto modifica il Testo unico della finanza e il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza individuando la Banca d’Italia e la Consob quali autorità nazionali competenti. Introduce altresì una specifica normativa per la gestione della crisi delle controparti centrali e interviene sull’apparato sanzionatorio attualmente vigente. Recepimento della raccomandazione Cers/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l’attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (Ue) n. 2021/168 (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro dell’economia e delle finanze): Il decreto istituisce, in linea con analoghi organismi esistenti negli altri Stati dell’Unione Europea e con le raccomandazioni Cers e del Fondo monetario internazionale, un Comitato per le politiche macroprudenziali, con l’obiettivo di perseguire la stabilità del mercato finanziario. Il Comitato è dotato, tra l’altro, del potere di effettuare segnalazioni al Governo in materia di rischio sistemico e di richiedere dati e informazioni necessari all’esercizio delle sue funzioni. (segue) (Rin)