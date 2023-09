Ue: Cdm approva cinque decreti legislativi di attuazione di norme europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro della salute): Il decreto adeguando la legislazione nazionale ai principi generali prescritti dal Regolamento (Ce) n. 1099/2009. Si introducono norme volte a ridurre l’abbattimento dei pulcini maschi dopo la schiusa dell’uovo o comunque a evitare il loro abbattimento secondo modalità cruente. Si prevedono, a tal fine, l'implementazione e la promozione presso gli operatori delle tecnologie di ovosessaggio che rilevando il sesso dell'embrione evitano la nascita dei pulcini maschi e il conseguente abbattimento mediante macerazione; l'affidamento dei pulcini salvati alle associazioni e il loro utilizzo per l'alimentazione animale; una particolare vigilanza sugli incubatoi da parte del Ministero della salute e di altri enti; infine è stabilito il divieto di abbattimento dei pulcini maschi con il metodo della macerazione dal 31 dicembre 2026. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2018/1727 del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/Gai del Consiglio (decreto legislativo – secondo esame preliminare) (Ministro della giustizia): Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo in secondo esame preliminare, apportando alcune limitate modifiche relative alla procedura per la nomina del membro nazionale dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) da parte del Consiglio superiore della magistratura. (Rin)