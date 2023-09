Violenza donne: Gualtieri, femminicidi emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quello di Rossella Nappini, "è l'ennesimo femminicidio, è un'emergenza nazionale. Mentre siamo qui leggiamo di altri episodi omicidio di donne in altre parte d'Italia. I numeri sono evidenti e va considerata come un'emergenza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della fiaccolata in onore di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa a coltellate lo scorso lunedì in zona Trionfale, a Roma. "Noi stiamo lavorando per aumentare la presenza di centri anti violenza e anche per lavorare sul piano culturale. C'è una complessiva sottovalutazione dell'inaccettabilità di qualsiasi forma di violenza, non esiste la violenza grave e quella meno grave. Va considerata come inaccettabile qualsiasi forma di prevaricazione degli uomini nei confronti delle donne. Questo deve diventare un elemento culturale su cui bisogna fare di più. C'è una forte unità non solo delle istituzioni ma anche una risposta oggi molto significativa da parte dei cittadini e dei colleghi. Rossella era una donna straordinaria e una presenza importante al San Filippo Neri. Si era battuta per la sanità pubblica e a sostegno delle donne vittime di violenza. Una persona impegnata gentile e generosa ", ha concluso Gualtieri. (Rer)