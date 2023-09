Governo: Cdm delibera su composizione Cnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato la reiezione dei ricorsi presentati da Cgil, Cisl, Confsal e Uil, per la categoria dei lavoratori dipendenti, e da Agci, Ania, Cesac, Cifa, Confindustria , Confitarma, Confservizi-Asstra-Utilitalia, Federdistribuzione, Unci e Unci Agroalimentare), per la categoria delle imprese, avverso l’elenco dei rappresentanti individuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge n. 936 del 1986. All’esito della decisione sui ricorsi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la nomina al Cnel di 48 rappresentanti delle categorie produttive, di cui: 22 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 9 in rappresentanza dei lavoratori autonomi e delle professioni nonché 17 in rappresentanza delle imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 936 del 1986. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Rin)