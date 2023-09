Nomine: Cdm delibera su Ispra e Agenzia per beni confiscati a criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il rientro dalla posizione di comando con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dei dirigenti generali di pubblica sicurezza dott.ssa Grazia Mirabile e dott. Roberto Di Legami; su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il collocamento fuori ruolo del dottor Renato Grimaldi ai fini del conferimento dell’incarico di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra). È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Rin)