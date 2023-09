Migranti: Piantedosi riceve Varhely, rafforzare capacità Tunisia di bloccare trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ricevuto al Viminale il commissario per l’Allargamento e la politica di vicinato Oliver Varhely. “È nostra intenzione - ha dichiarato il mPiantedosi - proseguire la proficua collaborazione con la Direzione Generale vicinato e negoziati di allargamento per un ulteriore rafforzamento delle capacità operative delle autorità tunisine per bloccare il trafficanti di esseri umani. Stiamo inoltre sviluppando, anche grazie al finanziamento della Ue, un progetto, insieme all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) per favorire la formazione in loco e l’ingresso legale dei migranti”. "In questa fase di revisione del Quadro finanziario pluriennale della UE - ha concluso Piantedosi - per i settori di competenza del ministero dell’Interno, stiamo chiedendo una rimodulazione delle risorse per la realizzazione delle procedure di frontiera in attuazione del Patto europeo”. (Rin)