- - Conferenza di presentazione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua ventiquattresima edizione e che quest'anno avrà luogo in Italia domenica 10 settembre con il tema "La Bellezza". Durante la conferenza verrà presentato il programma realizzato dall'Assessorato alla Cultura e Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, con una panoramica coinvolgente degli aspetti storici, archeologici, filosofici ed artistici che caratterizzano la ricca tradizione ebraica. Interverranno il Rabbino Capo di Roma Rav Riccardo Di Segni, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, la Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Cer Antonella Di Castro, la Presidente della Fondazione per il Museo Ebraico di Roma Alessandra Di Castro, l'Ambasciatore d'Israele in Italia Alon Bar e Alessandro D'Alessio, Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica.Roma, Museo Ebraico, via Catalana (ore 11)- Protesta delle educatrici dei nidi della Capitale.Roma, piazza del Campidoglio (ore 16) (Rer)