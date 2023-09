Roma: infermiera uccisa, le colleghe "donna grande umanità e generosità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le colleghe di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa a coltellate lo scorso lunedì in zona Trionfale, a Roma, ricordano Rossella come una donna di grande umanità e generosità. "Io la conoscevo perché eravamo colleghe per parecchi anni, ne ho un bellissimo ricordo", ha commentato una signora presente alla fiaccolata organizzata questa sera. "La conoscevamo tutti . ha aggiunto - aveva una grande carica di umanità. Era una bravissima infermiera. Era un livello per cui avrebbe potuto essere maestra della professione. Aveva un impegno anche sociale, lavorava con il sindacato. Non voglio entrare in quello che era la sua figura e la sua persona, quella di andare a vedere la vita delle persone è una narrazione sbagliata. Sono contenta che molte colleghe le sono state vicine, e aveva un circuito di persone che le volevano bene. Di fronte a una cosa del genere, di Rossella ce ne sono tante. L'ultima è stata uccisa ieri, ed è una cosa che non deve più esistere, dobbiamo affrontare il problema a livello collettivo e anche come donne ci dobbiamo mobilitare e dare una risposta", ha concluso la donna. (segue) (Rer)