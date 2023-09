Roma: infermiera uccisa, le colleghe "donna grande umanità e generosità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ero una collega e un'amica di Rossella. Il ricordo che ho è quello di una donna energica, forte, generosa, che nonostante la vita le abbia presentato tanti bastoni tra le ruote e la resa fragile, nonostante la sua fragilità ha continuato tante donazioni ai centri anti violenza, ad aiutare colleghe in difficoltà economiche. ricordo la generosità di Rossella, la voglia di essere professionista, di voler aiutare e non me lo scorderò mai", ha affermato un'altra collega di Rossella. "A me - ha aggiunto - non ha mai menzionato la sua vita privata, noi abbiamo un codice d'onore che non ci chiediamo nulla, ci guardiamo, sappiamo che qualcosa non va. Lei sapeva che se aveva bisogno noi c'eravamo, ma non ci ha mai detto nulla, nessuno avrebbe mai pensato una cosa del genere, nemmeno lei". (Rer)