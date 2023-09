Governo: Cdm esamina 28 leggi regionali, ne impugna una

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventotto leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 12/07/2023, recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo”, in quanto talune disposizioni in materia di tutela della salute si pongono in contrasto con la normativa statale di riferimento, violando l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Abruzzo n. 30 del 10/07/2023, recante “Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale”; la legge della Regione Abruzzo n. 31 del 10/07/2023, recante “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Pigro” dedicato a Ivan Graziani”; la legge della Regione Abruzzo n. 32 del 10/07/2023, recante “Mutamento della denominazione del Comune Città di “Popoli” in Città di “Popoli Terme”“; la legge della Regione Abruzzo n. 33 del 10/07/2023, recante “Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili”; la legge della Regione Marche n. 9 del 05/07/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)”; la legge della Regione Marche n. 10 del 05/07/2023, recante “Esercizio dell’attività oleoturistica nelle Marche”; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 06/07/2023, recante “Interventi a sostegno del sistema economico trentino”; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 06/07/2023, recante “Integrazione della legge provinciale sulle attività culturali 2007: valorizzazione della figura di padre Eusebio Francesco Chini”; la legge della Regione Piemonte n. 11 del 13/07/2023, recante “Consorzio Polo delle Arti Torino Piemonte”; la legge della Regione Siciliana n. 7 del 10/07/2023, recante “Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali”; la legge della Regione Siciliana n. 8 del 11/07/2023, recante “Disposizioni finanziarie”; la legge della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 17/07/2023, recante “Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)”; la legge della Regione Puglia n. 20 del 13/07/2023, recante “Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d’attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria”. (segue) (Rin)