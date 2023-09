Usa: Senato conferma nomina di Biden alla Commissione per le comunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato statunitense ha confermato Anna Gomez come componente della Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) ponendo fine ad un lungo stallo dopo la nomina del presidente Joe Biden. La camera alta del Congresso ha approvato la nomina con 55 voti favorevoli e 43 contrari. Attualmente, la Gomez lavora come consigliere per la comunicazione al dipartimento di Stato. Sarà il terzo componente democratico della commissione, che in tutto conta cinque membri. La nomina arriva alla fine di un lungo stallo, dopo che la prima scelta di Biden per la posizione, Gigi Sohn, si è ritirata dopo che la proposta è rimasta bloccata al Congresso per 16 mesi. (Was)