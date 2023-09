© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ammonimento per i minori non prevede il carcere”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “Non c’è il tema di sbattere in galera i bambini di 12 anni”, ha aggiunto. (Rin)