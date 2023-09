Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torinore 8:30, Liceo Berti, Via Duchessa Jolanda 27: l'assessora Salerno interviene alla XIII conferenza Forum per l'educazione e la scuola in PiemonteOre 9, Palazzo Civico, Sala Orologio: riunione delle Commissioni Legalità e IV. Odg: reparto detenutiospedale Molinette: caratteristiche, criticità e prospettive.Ore 9:30, Cimitero Monumentale, corso Regio Parco, 80: l'assessora Foglietta e la presidente del Consiglio Comunale Grippo partecipano alla commemorazione del 79°anniversario dell'Armistizio del 8 settembre 1943Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni III e I. Odg: discussione dell'interpellanza della circoscrizione 4, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del regolamento del decentramento n. 374, avente ad oggetto: "chioschi non utilizzati sul territorio della circoscrizione 4"Ore 11:45, istituto comprensorio Mirafiori, Corso Settembrini Porta 8: il sindaco Lo Russo è presente all' inaugurazione del Battery Technology CenterOre 14, Teatro Ragazzi, corso Galileo Ferraris 266/c: gli assessori Salerno e Rosatelli portano i saluti istituzionali al convegno "Agire per costruire Speranza Creating Hope through Action"Ore 14:30, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale. La seduta non è pubblicaOre 20, Auditorium "Giovanni Agnelli" via Nizza 280: il Sindaco Lo Russo e l'assessora Purchia assistono al concerto inaugurale di MITO "Wonderful To". (Rpi)