Sicurezza: Perego (FI), blitz a Napoli e Roma segnale importante in lotta a criminalità

- L'attività svolta in queste ore, dalle nostre forze dell'ordine, in due aree del Paese degradate da delinquenza e criminalità, sono un segnale estremamente importante di come il governo vada nella giusta direzione anche per le questioni di sicurezza delle nostre città. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. “Grazie a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia per quello che ogni giorno fanno a tutela di tutti i cittadini Italiani", ha aggiunto. (Rin)