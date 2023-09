© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riorganizziamo il Fondo di sviluppo e coesione, istituiamo gli accordi di coesione per realizzare un’alleanza fra i vari livelli istituzionali e ci poniamo il tema di spendere le risorse non solo bene ma in tempi certi”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)