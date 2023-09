Spagna: Feijoo a presidente Corte costituzionale, accettare amnistia significa "violare lo stato di diritto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo e candidato alla presidenza del governo, Alberto Nunez Feijoo, ha avvertito il presidente della Corte costituzionale, Candido Conde-Pumpido, che accettare l'amnistia significherebbe "violare lo stato di diritto". In un'intervista su "Antena 3", Feijoo ha sottolineato che il socialista Pedro Sanchez non ha inserito l'amnistia nel suo programma, perchè è "illegale", e ha sottolineato che il risultato delle elezioni generali sarebbe stato "molto diverso" se lo avesse fatto. "Non solo il Pp vincerebbe di nuovo, ma probabilmente con più differenza", ha affermato il candidato alla presidenza. (Spm)