Egitto: Al Sisi passa in rassegna i progetti della Zona economica del Canale di Suez

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha incontrato il primo ministro Mostafa Madbouly, il capo dell'Autorità generale per la zona economica, Walid Sami Gamal el Din, il capo dell'Autorità per gli affari finanziari delle Forze armate, Ahmed El Shazly, e il capo dell'Autorità di ingegneria delle Forze armate, il generale Ahmed Al Azzazi. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il portavoce della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy, secondo il quale l'incontro ha passato in rassegna gli investimenti nella Zona economica del Canale di Suez. “Il presidente è stato informato sullo stato dei progetti e sugli sforzi portati avanti per migliorare la gestione delle zone industriali”, ha proseguito il portavoce, spiegando che i progetti sono portati avanti in collaborazione con i principali partner internazionali nei settori della medicina, delle forniture automobilistiche, dell’industria elettrica ed energetica. “Il governo prevede di trasformare i porti egiziani in un centro regionale per la fornitura di carburante tradizionale o verde”, ha detto il portavoce, secondo il quale Al Sisi ha esortato ad attrarre nuovi investimenti stranieri nella Zona economica del Canale di Suez. “Il governo prevede di rafforzare la posizione dell’Egitto come centro regionale industriale, commerciale e logistico, in modo da sostenere gli sforzi per raggiungere uno sviluppo globale a livello nazionale”, ha concluso Fahmy.(Cae)