© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sui social network è oggetto di una campagna di disinformazione legata al divieto dell'abaya nelle scuole proveniente dalla Turchia. Secondo il quotidiano "Le Parisien", è quanto si legge in una nota dell'intelligence d'oltralpe. L'Organizzazione internazionale di sostegno al profeta dell'Islam, nata in Tuchia e considerata vicina ai Fratelli musulmani, sarebbe all'origine della maggior parte dei post in lingua araba in cui si attacca Parigi per la decisione di vietare l'abito femminile.(Frp)