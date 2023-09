Trasporto aereo: Urso prosegue confronto con comparto, avvio tavolo il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a palazzo Piacentini il country manager Italia di EasyJet, Lorenzo Lagorio, e il Ceo di Neos Air, Carlo Stradiotti, sulla presenza e sugli investimenti dei vettori nel nostro Paese e per un confronto sulle misure proposte dal governo. Lo riferisce il ministero in una nota, spiegando che il ministro ha poi incontrato il presidente di Assoaeroporti-Associazione italiana dei gestori aeroportuali, Carlo Borgomeo, e il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, nella sua qualità di coordinatore della commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Questo giro di incontri – continua la nota – proseguirà anche la prossima settimana, in vista dell’avvio del ‘tavolo voli’ convocato al Mimit il 14 settembre. Obiettivo sarà quello di tutelare, in un quadro di maggior trasparenza, i diritti degli utenti e di realizzare con tutti gli attori della filiera un armonico sviluppo del comparto aereo in Italia garantendo la competitività e la sostenibilità dell’intero sistema dei voli. (Rin)