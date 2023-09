Governo: Foti (Fd’I), azione Meloni su Sud e giovani per rinascita Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se con il decreto Sud si prevedono 2.200 assunzioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e 4500 milioni di crediti d'imposta, con il dl Caivano non solo si introducono norme più stringenti per combattere la criminalità, ma si offrono nuovi modelli da offrire ai giovani che siano alternativi a droga e illegalità. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Finalmente nelle periferie torna la presenza e il controllo dello Stato come riconosciuto anche da autorevoli testate internazionali, a partire dalla francese Le Monde”, ha proseguito. “La rinascita dell'Italia è l'obiettivo del governo Meloni e i provvedimenti assunti oggi dal Consiglio dei ministri lo confermano", ha concluso. (Rin)