Casa: Majorino (PD), su Dl affitti brevi hanno ragione i sindaci, è insufficiente

- Il Disegno di legge su cui sta lavorando il Governo riguardo gli affitti brevi "non ha nulla del coraggio che hanno avuto molte città nel mondo. Santanchè si inchina di fronte ai colossi come Airbnb". Lo comunica in una nota Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito democratico in Regione Lombardia e responsabile nazionale segreteria PD sulla casa, riguardo il DL sugli affitti brevi su cui sta lavorando il Governo. L’esecutivo "si dimostra incapace di affrontare una questione chiave che sta cambiando, in peggio, il panorama delle città maggiormente interessate dal fenomeno degli affitti brevi" aggiunge Majorino. "Hanno ragione i sindaci: è un provvedimento palesemente insufficiente” conclude. (Com)