Roma: fiaccolata infermiera uccisa, scarpe e rose rosse davanti al San Filippo Neri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Scarpe, rose e sciarpe rosse davanti alle scale del Filippo Neri di Roma. Intorno, centinaia di persone che portano candele e si sono disegnate un segno rosso sulla guancia, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. A Roma è tutto pronto per la fiaccolata organizzata dall'Asl Roma 1 davanti al San Filippo Neri per commemorare la scomparsa della collega Rossella Nappini, l'infermiera uccisa a coltellate lo scorso lunedì in zona Trionfale. Presenti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli, l'assessore alle Pari opportunità Simona Baldassare, la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e il segretario generale della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica. (Rer)