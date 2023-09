© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEGli assessori Lamberto Bertolé (Welfare e Salute) e Tommaso Sacchi (Cultura) partecipano alla conferenza stampa di presentazione del Festival delle Abilità che si terrà dal 16 al 24 settembre.Palazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene alla Conferenza stampa di presentazione di "Healthy Lungs for Life", la campagna di sensibilizzazione globale sull'importanza della salute dei polmoni, promossa da ELF (European Lung Foundation).Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 11:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi insieme ai familiari di Mike Bongiorno, partecipa allo scoprimento di una targa in memoria del celebre presentatore, partigiano antifascista.via Giovanni da Procida 10 (ore 15)REGIONEL'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, interviene alla conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi “Il Festival del racconto 2023 - Premio Chiara”.Villa Recalcati (via Francesco Daverio – Varese (ore10:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla conferenza s tampa di presentazione dell'evento Healthy Lungs for Life.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 11:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini su delega del presidente Attilio Fontana partecipa all'inaugurazione della mostra “Bona Sforza e i suoi discendenti”.Auditorium San Dionigi, piazza Martiri della Liberazione – Vigevano/PV ( ore 17:30)L'assessore a Moda, Turismo e Marketing territoriale Barbara Mazzali, interviene all'Inaugurazione del progetto "Sinergia Oltreoceano: Ideare e Fare il Design", mostra di una trentina di manufatti di Design messicano e artigianato Made in Italy.Chiostro di Sant'Agata, via Bartolomeo Colleoni, 21 Bergamo (ore 18)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'inaugurazione della 45esima edizione della Fiera Campionaria di VareseFiera di Varese, Località Schiranna (ore 18:30)VARIEEvento Uil "Lavoro, Sicurezza e legalità". Intervengono, tra gli altri, Eloisa Daquino, segretario confederale Uil Lombardia, Marina Petruzzella, Pm di Milano, Bruno Giordano, magistrato di cassazione e Paola Frassinetti , sottosegretario Istruzione e meritoAula magna Esem Cpt, via Newton, 3 (ore 9:30)Conferenza stampa per la campagna globale Healthy Lungs For Life. Intervengono, tra gli altri, Attilio Fontana, Presidente Regione LombardiaGiuseppe Sala, Sindaco Comune di Milano; Roberta Toffanin, Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica; Sergio Harari, pneumologo.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 11:30)Conferenza stampa dell'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini per illustrare i contenuti della Proposta pastorale. Con lui è presente mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione Sociale.Curia arcivescovile, sala Conferenze, piazza Fontana 2 (ore 12)Press lunch di presentazione della V Edizione del Back to the City Concert, La grande musica classica nel parco un concerto prodotto da BAM - Biblioteca degli Alberi Milano. Intervengono: Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella; Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM, Fondazione Riccardo Catella; Giovanni Sollima, Compositore e violoncellistaFondazione Riccardo Catella, Via Gaetano De Castillia, 28 (ore 12:30)Conferenza stampa conclusiva della XIII Edizione di VITRUM il Salone Internazionale delle Tecnologie e Macchine per la lavorazione del Vetro.Rho Fiera Milano Sala Convegni Lem (ore 15)La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein interviene al Festival "Fuoricinema"Biblioteca degli alberi, Via Gaetano de Castillia (ore 17:30)Incontro tra la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein e il sindaco di Milano, Giuseppe SalaEx Macello, viale Molise 62 (ore 21)MONZAConferenza stampa dell Sindaco Paolo Pilotto e dell'assessore allo Sport Viviana Guidetti con il Presidente della Fondazione Sport City Fabio Pagliara in occasione della sigla della "Sport City Declaration" e della presentazione dello Sportcity day – Festa dello sport 2023 che si terrà a Monza il 16 e 17 settembre. Sono presenti gli organizzatori Francesca Sala per ASD Nuova Artistica Monza; Federico Ioppolo - Presidente UISP Monza e Brianza; Beatrice Di Virgilio - Presidente Social Time;Silvio Vigoni - Presidente ASD Silvia Tremolada.Comune di Monza Sala Giunta, Piazza Trento e Trieste, (ore 11) (Rem)