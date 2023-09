Cultura: Annie Lennox al Colosseo per evento benefico Time for Change, gli eventi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un'estate che ha visto il tutto esaurito nella Capitale, prosegue l'offerta culturale di Roma. Una stagione ricca di successi dalle mostre ai concerti, passando per i tanti eventi di piazza che hanno accompagnato romani e turisti nel caldo agostano. Per questo secondo fine settimana di settembre la città eterna va avanti nella programmazione dell'Estate romana con appuntamenti dal centro alla periferia. Riparte Patrimonio in Comune, il programma di appuntamenti curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari, incontri e cicli di conferenze, il patrimonio culturale di Roma Capitale. Occasioni speciali, anche con aperture straordinarie, per scoprire le bellezze e i segreti della città e percorrere itinerari archeologici poco conosciuti accompagnati dagli archeologi e dagli storici dell’arte della Sovrintendenza: da Porta del Popolo alla Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella, dalla Casina delle Civette di Villa Torlonia al Sepolcreto di via Ostiense, alla dimora rinascimentale del Cardinal Bessarione all’inizio dell’Appia Antica. Per i possessori della Mic Card sono previste visite ai Musei Civici di Roma Capitale guidati dagli stessi curatori dei musei. (segue) (Rer)