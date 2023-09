Cultura: Annie Lennox al Colosseo per evento benefico Time for Change, gli eventi a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla metà di settembre Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, è pronta ad accogliere con un nuovo e ricco calendario di attività ludico-educative le bambine e i bambini desiderosi di giocare insieme e di imparare divertendosi. Dal 12 settembre al 31 ottobre, dal martedì alla domenica, i bimbi dai 2 ai 3 anni potranno esprimersi sperimentando diversi materiali e strumenti con l'affettuosa collaborazione dei genitori. I bambini dai 3 ai 5 anni, ispirati dai libri di Bruno Munari, realizzeranno libri-gioco per illustrare storie di fantasia o per rappresentare il mondo della natura e degli alberi, o ancora creeranno piccoli oggetti modellando l'argilla. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni si divertiranno a realizzare un libro d'artista pieghevole che racchiude un paesaggio, creare un giardino fantastico ispirati dai futuristici fiori di Balla, realizzare una composizione con la tecnica artistica del mosaico. Anche per questo fine settimana prosegue la grande programmazione dei live. Domenica 10 settembre, Annie Lennox sarà protagonista di un concerto di solidarietà all'interno del Parco del Colosseo. Si tratta di Time For Change, il progetto nato da un’idea di Danilo Cirilli con l’obiettivo di utilizzare la musica e l’arte come linguaggi universali a supporto di cause umanitarie. (Rer)